В ФСБ заявили об активизации Украиной вербовки россиян для терактов

Бортников: Украина усилила вербовку граждан РФ для терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилила вербовку граждан для диверсий и террористических актов в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, противник при поддержке западных спецслужб активизировал вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов.

По словам Бортникова, запад спонсирует украинскую сторону, которая применяет для совершения террористических атак оружие стран НАТО, которое позволяет Украине бить вглубь территории России. В 2024 году количество атак на территорию страны сильно увеличилось.

Ранее стало известно, что правоохранители с начала 2024 года предотвратили 190 терактов по всей России. Шесть из них готовились участниками запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового скопления людей, заявил Бортников.