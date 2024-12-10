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12:21, 10 декабря 2024Силовые структуры

В ФСБ заявили об активизации Украиной вербовки россиян для терактов

Бортников: Украина усилила вербовку граждан РФ для терактов в России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилила вербовку граждан для диверсий и террористических актов в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, противник при поддержке западных спецслужб активизировал вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов.

По словам Бортникова, запад спонсирует украинскую сторону, которая применяет для совершения террористических атак оружие стран НАТО, которое позволяет Украине бить вглубь территории России. В 2024 году количество атак на территорию страны сильно увеличилось.

Ранее стало известно, что правоохранители с начала 2024 года предотвратили 190 терактов по всей России. Шесть из них готовились участниками запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового скопления людей, заявил Бортников.

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