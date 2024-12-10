Нарышкин: движение за деколонизацию Техаса отражает изменения в геополитике

Движение за деколонизацию штатов Техас и Калифорния отражает глобальные изменения в геополитике и ослабление американского влияния. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Мы являемся свидетелями подлинной деколонизации глобального Юга, который начал осмыслять себя в качестве полноценного геополитического субъекта, а не как чей-то "задний двор". (...) В Соединенных Штатах набирает популярность движение за деколонизацию Техаса и Калифорнии. (...) Кому-то подобные устремления могут показаться наивными, но они отражают общую, причем усиливающуюся тенденцию», — рассказал глава разведывательного ведомства.

Нарышкин также напомнил, что параллельно с саммитом БРИКС состоялся форум британского Содружества, в ходе которого многие страны предъявили требования Великобритании о компенсациях за период колониализма. Он подчеркнул, что этот вопрос также имеет место и в самой Европе. В частности, Нарышкин указал на претензии в отношении Лондона со стороны Ирландии, Шотландии и Уэльса как колонизированных регионов внутри королевства.

Ранее Нарышкин заявил, что Запад может попытаться развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии. Он также уличил западные страны в готовности пойти на крайние меры для сохранения доминирования, отказываясь признавать, что эпоха его безраздельного доминирования окончилась.