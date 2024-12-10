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09:30, 10 декабря 2024Мир

Названа дата планируемой отставки президента Южной Кореи

KBS: правящая партия планирует отстранить Юн Сок Еля в 2025 году
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: The Presidential Office / Handout / Reuters

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» планирует отстранить со своего поста президента страны Юн Сок Еля в 2025 году. Об этом сообщает телеканал KBS.

«Досрочная отставка президента практически стала предрешенной. Внутри правящей партии, выступающей против импичмента, мнения по поводу сроков его отставки разделились», — отмечается в материале.

В частности, представители правящих сил планируют сместить главу государства от своей партии в феврале следующего года и провести досрочные выборы в апреле. Также рассматривается сценарий отставки в марте и проведение голосования в мае — в случае прекращения полномочий президента новые выборы должны пройти в ближайшие 60 дней.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты в ответ призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.

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