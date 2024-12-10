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14:27, 10 декабря 2024Мир

Названы сроки выписки президента Бразилии из больницы

CBN: президента Бразилии Лулу да Силву выпишут из больницы к концу недели
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mariana Greif / Reuters

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву выпишут из больницы приблизительно к концу недели после операции по удалению субдуральной гематомы. Об этом сообщила местная радиостанция CBN.

«Врачи и консультанты Лулы ожидают, что его выпишут не позднее воскресенья или понедельника», — говорится в материале.

Газета O Globo пишет, что вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства из-за его госпитализации.

В октябре президент Бразилии Лула да Силва, находясь дома, упал со скамьи в ванной и ударился затылком, из-за этого у него произошло внутричерепное кровоизлияние. Травма 78-летнего политика стала причиной, по которой он не смог лично приехать на саммит БРИКС в Казани, поэтому принял участие по видеосвязи. Делегацию Бразилии при этом возглавлял министр иностранных дел Мауру Виейра.

10 декабря стало известно, что бразильский президент перенес операцию по удалению гематомы и сейчас находится под наблюдением врачей.

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