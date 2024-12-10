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09:52, 10 декабря 2024Мир

Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании военного положения

Yonhap: парламент Южной Кореи подозревает президента Юн Сок Ёля в мятеже
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании обстоятельств введения военного положения президентом страны Юн Сок Ёлем и подозрении его в мятеже. Об этом пишет агентство Ёнхап.

«Законопроект, предусматривающий расследование в отношении [президента страны] Юн [Сок Ёля], бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии генерала Пак Ан Су и других должностных лиц, причастных к объявлению военного положения, был принят Ассамблеей 210 ​​голосами против 63 при 14 воздержавшихся», — отмечается в материале.

Кроме того, известно, что депутаты правящей партии «Гражданская сила» также поддержали законопроект, так как до этого руководство партии не выработало какой-либо позиции по этому вопросу. На принятый документ президентом не может быть наложено вето, однако он может затянуть процесс назначения прокурора, пользуясь своими полномочиями.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты в ответ призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.

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