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13:02, 10 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии рассказала о поезде перед президентским дворцом

Президент Грузии Зурабишвили заявила об установленном перед ее дворцом поезде
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Перед дворцом президента в Грузии установили поезд. Об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, утончив, что пока неизвестно, кто на нем поедет, ее слова приводит РИА Новости.

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — заявила она.

Как отметили журналисты, поезд, о котором говорит президент Грузии, может быть новогодней декорацией, установленной городскими властями Тбилиси.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что провела беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в Грузии. Она отметила, что также рассказала им о «чрезвычайно тревожных репрессиях в отношении народа Грузии».

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