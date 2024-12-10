Росгвардия задержала угрожавшего ножом в парикмахерской москвича

В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, росгвардейцы во время патрулирования приехали на улицу Яна Райниса. Администратор парикмахерской рассказала, что в студию пришел неадекватный клиент с ножом в руках. Дебошира задержали. Им оказался 36-летний москвич. Он был пьян и не смог объяснить мотивы своих действий.

Задержанного уже передали полицейским.

Ранее в Удмуртии при силовой поддержке спецназа Росгвардии ликвидировали нарколабораторию.