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20:21, 10 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардия задержала угрожавшего ножом в парикмахерской москвича

В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия. Москва»

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, росгвардейцы во время патрулирования приехали на улицу Яна Райниса. Администратор парикмахерской рассказала, что в студию пришел неадекватный клиент с ножом в руках. Дебошира задержали. Им оказался 36-летний москвич. Он был пьян и не смог объяснить мотивы своих действий.

Задержанного уже передали полицейским.

Ранее в Удмуртии при силовой поддержке спецназа Росгвардии ликвидировали нарколабораторию.

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