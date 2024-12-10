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20:05, 10 декабря 2024Путешествия

Российский блогер публично отчитал сплетницу в самолете и попал на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российский визажист и блогер Акобир Ашуркулович публично отчитал сплетницу в самолете и попал на видео. Ролик опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации сказано, что инцидент произошел во время рейса из Ташкента в Москву 26 ноября. Блогер поднялся на борт вместе с женой и проследовал к своему месту. Оказалось, что они сидели рядом с женщиной, которая была его подписчицей. Последняя очень обрадовалась попутчикам и попросила Акобира с ней сфотографироваться.

Однако после этого незнакомка начала активно печатать что-то в телефоне. По словам визажиста, заметив свое имя на экране ее смартфона, он начал следить, что она пишет: женщина рассказывала кому-то о встрече с блогером и отзывалась о нем негативно.

«Но моя точка кипения подошла, когда ее сплетни перешли на мою жену. В тот момент я не выдержал и высказал все, что держал в себе», — заметил Ашуркулович.

На видео визажист громко отчитывает попутчицу, заметив, что она ведет себя невоспитанно. Он также подчеркнул, что старшее поколение должно быть примером для младшего. Незнакомка молча выслушала недовольного блогера и никак не отреагировала.

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