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07:13, 10 декабря 2024Мир

В Британии рассказали о мести Трампа Зеленскому в Париже

Меркурис назвал местью безразличие Трампа на встрече с Зеленским в Париже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пренебрежительно отнесся к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, отомстив ему таким образом за схожее отношение во время его визита в США. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

Аналитик напомнил, что Зеленский поначалу не демонстрировал заинтересованность в общении с Трампом, когда приехал в США в сентябре. Он предположил, что та встреча с главой Украины, вероятно, оставила у Трампа не самые лучшие воспоминания, поскольку переговоры проходили в напряженной обстановке.

Кроме того, добавил эксперт, позднее Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их беседы. «Не думаю, что он [Трамп] готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение в последние дни подтверждает это», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским в Париже, куда он приехал на церемонию открытия собора Парижской Богоматери. По данным портала Axios, президент Франции Эммануэль Макрон убедил его в том, что это необходимо.

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