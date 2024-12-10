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14:54, 10 декабря 2024Силовые структуры

В Москве задержали оказавшегося миллиардером бездомного

В Москве задержали бездомного, оказавшегося 53-летним миллиардером Чикалиным
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали 53-летнего бездомного, оказавшегося миллиардером. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, правоохранители заметили Вячеслава Чикалина на станции «Теплый Стан». При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске за мошенничество. Мужчина рассказал полицейским, что он — бездомный и участник специальной военной операции (СВО). В столицу задержанный приехал на двухнедельный отпуск.

Однако позже выяснилось, что в 2000 году Чикалин занимал должность вице-президента «Евразбанка» и был старостой прихода храма в Беляево. В 2010-м россиянин стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» — одной из крупнейших финансовых пирамид в истории современной России. Пирамида работала с пенсионерами, уговария их вложить деньги в строительство завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области. Деньги собрали, но завод не построили.

Тогда против Чикалина было возбуждено несколько уголовных дел. За одно из них в марте 2021 года он получил семь лет колонии. Предположительно, фигурант вышел раньше срока, подписав контракт с Минобороны. В марте 2024 года на него возбудили новое дело за мошенничество — данные россиянина попали в базу распознования лиц, и таким образом его задержали во время отпуска.

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