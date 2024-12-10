В Пентагоне допустили наличие в Сирии запасов химического оружия

Сингх: Пентагон знает о наличии в Сирии химоружия и хочет не дать его применить

Пентагон знает, что в Сирии может быть химическое оружие, и, действуя через партнеров, хочет не допустить его применения против сил Соединенных Штатов или местного гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание», — подчеркнула пресс-секретарь Пентагона. По ее словам, цель США — пресечь попадание химоружия в руки тех, кто решит применить его против гражданских, американских сил или их партнеров в регионе.

Представитель Пентагона добавила, что американские военные не принимают прямо участия в решении этого вопроса, только через партнеров.

«У нас есть опыт в этом вопросе, и мы действуем через партнеров на местах, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», — заключила Сингх.

Ранее Сабрина Сингх заявила, что США не собираются расширять свое военное присутствие в Сирии. В то же время она отметила, что американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности.