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10:01, 10 декабря 2024Россия

В РПЦ обратились к властям из-за оскорбляющего чувства верующих инопланетянина

Священник Васякин потребовал от мэра Дальнегорска снести статую инопланетянина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дальнегорск

Дальнегорск. Фото: Wikipedia

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иерей Андрей Васякин обратился к властям Дальнегорска Приморского края из-за оскорбляющего чувства верующих инопланетянина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Васякин написал письмо главе Дальнегорского городского округа Александру Теребилову, в котором потребовал от мэра снести арт-объект с неопознанным летающим объектом и инопланетянином, визитную карточку города. Иерей объяснил свое требование тем, что рядом со статуей инопланетянина регулярно проходят крестные ходы, и вид объекта оскорбляет чувства верующих.

«Просим вашего содействия по устранению данного объекта и недопустимости установки подобных объектов на территории нашего города», — подытожил Васякин, не уточнив, как именно инопланетянин оскорбляет верующих.

Статуя с инопланетянином появилась в Дальнегорске в память об инциденте 1986 года, когда несколько десятков человек стали свидетелями тому, как неопознанный объект пролетел близ города и врезался в сопку, получившую благодаря этому известность как «высота 611». После этого объект сгорел. Выдвигались версии о крушении инопланетного корабля или причастности к инциденту военных.

В 2020 году бывший глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион объявил, что РПЦ не признает существование внеземных цивилизаций, а якобы увиденные землянами инопланетяне — являвшиеся им бесы. Он отметил, что если бы другие цивилизации существовали, то они бы упоминались в Библии.

ЖЗЛ
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