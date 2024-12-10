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03:37, 10 декабря 2024Из жизни

Врачи обнаружили у питавшегося одними бургерами китайца кровь необычного цвета

Oriental Daily: в Китае кровь питавшегося бургерами мужчины приобрела белый цвет
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

В Китае мужчина на протяжении недели питался одними бургерами и был госпитализирован с болью в животе и кровью молочного цвета. Об этом сообщает издание Oriental Daily.

Отмечается, что после семи дней употребления бургеров житель провинции Фуцзянь почувствовал острую боль в области живота и был доставлен в больницу. Состояние мужчины оценили как критическое, его направили в отделение интенсивной терапии. Когда врачи взяли у пациента кровь, они обратили внимание на ее необычный белый цвет.

Врачи диагностировали у мужчины гиперлипидный панкреатит. Главной причиной его возникновения чаще всего становится употребление вредной пищи в больших количествах, однако факторами риска также могут быть алкоголизм, ожирение и плохо контролируемый диабет.

Ранее Дон Горске из города Фон-дю-Лак, штат Висконсин, США, съел около 32 тысяч гамбургеров «Биг Мак» за 50 лет. Мужчина помешался на одном виде бургеров, когда впервые попробовал его в «Макдоналдсе» в 1972 году.

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