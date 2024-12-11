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15:12, 11 декабря 2024Россия

Мощный пожар в российской исправительной колонии попал на видео

Мощный пожар в исправительной колонии в Башкирии попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В одной из исправительных колоний в Башкирии произошел пожар, очевидцы сняли его на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Mash Batash.

ЧП случилось в городе Салавате. Проезжающие по трассе УфаОренбург запечатлели густой черный дым, который поднимается над загоревшейся колонией.

Информации о причинах возгорания, площади пожара, а также о пострадавших на данный момент нет.

В начале декабря на территории исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Рыбинске Ярославской области произошел пожар. Возгорание началось с крыши здания, его площадь достигла 1000 квадратных метров.

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