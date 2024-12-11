Пассажир самолета снял рубашку, прижал стюардессу к стенке и стал выкрикивать оскорбления

Пассажир самолета United Airlines снял рубашку перед стюардессой и прижал ее к стенке во время полета. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Хьюстона в Ньюарк в июне, однако нарушитель был арестован лишь 9 декабря. Согласно отчету полиции, Кедус Якоб Дамтеу пошел в переднюю часть самолета, где завел разговор с бортпроводницей. Затем он разделся и стал толкать ее к стенке, выкрикивая оскорбления.

Испугавшись, девушка вырвалась и побежала по проходу, а Дамтеу последовал за ней. Догнав стюардессу, дебошир бросил в нее чашку с водой. Наконец, в ситуацию вмешались другие члены экипажа, а также несколько пассажиров. Дамтеу удалось связать, но до конца полета он предпринимал попытки освободиться.

Если дебошира признают виновным во вмешательстве в обязанности летного экипажа, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.

В ноябре пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» напился во время рейса, устроил дебош в самолете и разгромил салон. Он угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье и бросался на попутчиков.