Noize MC и Монеточку решили номинировать на Нобелевскую премию мира

Раевский: Монеточку и Noize MC решили номинировать на Нобелевскую премию мира

Кандидатуры рэпера Ивана Алексеева (признан в России иноагентом), известного как Noize MC, и певицы Монеточки, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025. Об этом сообщил известный журналист и телеведущий Владимир Раевский на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Соответствующую заявку подал профессор OsloMet Арнфинн Вунен и его коллеги по вузу. «Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», — отметил он.

Рэпер отреагировал на новость удивлением и поблагодарил журналиста.

Ранее Noize MC обжаловал штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.