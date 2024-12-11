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08:39, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Херсонской области призвали не допустить размещения сил НАТО на Украине

Сальдо: нельзя допустить размещения сил НАТО на Украине после окончания СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Допустить размещение сил НАТО на территории Украины после окончания специальной военной операции (СВО) нельзя, чтобы Киев не нарастил мощность и вновь не возобновил конфликт. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Если месяц или два назад он (Владимир Зеленский, — прим. «Ленты.ру») еще, будучи прямым сателлитом [Джо] Байдена… говорил, что НАТО — это будущее, гарантия безопасности для Украины, то сейчас он уже говорит немножко по-другому. Он говорит, что может быть и без НАТО, но тогда введите контингент войск западных стран», — рассказал он.

Глава региона подчеркнул, что Зеленский сделает все, что продиктует ему Запад. По его словам, перед ними может стоять задача заморозить конфликт, чтобы в будущем снова нанести удар по России. Сальдо также назвал данный вариант самым опасным и отметил, что ранее подобные ситуации уже происходили во многих точках мира.

Ранее глава Херсонской области назвал Херсон мертвым городом. Он также обвинил украинскую пропаганду в сокрытии происходящего в городе.

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