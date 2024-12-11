Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:25, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Киргизии арестовали бывшего прокурора по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Киргизии арестовал экс-прокурора по делу о попытке захвата власти
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Верховный суд Киргизии арестовал бывшего старшего прокурора управления собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры республики по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следователя (...) удовлетворено. В отношении А. У. А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия», — говорится в решении суда.

Отмечается, что бывший правоохранитель останется под арестом до 9 января. Имя задержанного не раскрывается.

Ранее глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев рассказал о попытках покушений на президента страны Садыра Жапарова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше