В Киргизии арестовали бывшего прокурора по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Киргизии арестовал экс-прокурора по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Киргизии арестовал бывшего старшего прокурора управления собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры республики по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следователя (...) удовлетворено. В отношении А. У. А. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия», — говорится в решении суда.

Отмечается, что бывший правоохранитель останется под арестом до 9 января. Имя задержанного не раскрывается.

Ранее глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев рассказал о попытках покушений на президента страны Садыра Жапарова.