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09:04, 11 декабря 2024Россия

Военный рассказал о бое с подразделением ССО ВСУ в Курской области

Морпех Гранит: в Курской области вели бой с подразделением ССО ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие в Курской области вели бой с подразделением Сил Специальных операций (ССО). О нем рассказал командир батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Гранит, его цитирует ТАСС.

«Вот недавно в районе Плехово брали очень хорошую точку, тактическую высоту, которая перекрывала дорогу подвозов всего имущества и продовольствия в населенный пункт Плехово. Ну, там встретились с ребятами ССО», — вспомнил он.

Военнослужащий добавил, что украинские военные были хорошо подготовлены, однако российские военные выполнили задачу и полностью уничтожили подразделение ССО. От бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его словам, остались лишь трофеи в виде оружия стран Запада.

Руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в сентябре заявлял, что ССО ВСУ возглавили ударный кулак на курском направлении. Наряду с иностранными наемниками в числе курской группировки ВСУ были солдаты, мобилизованные в течение последних трех-четырех месяцев, добавлял он.

ЖЗЛ
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