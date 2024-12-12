ВТБ и Третьяковская галерея запустили международную акцию

ВТБ и Третьяковская отправят 1000 памятных открыток в музеи и СМИ мира

ВТБ и Государственная Третьяковская галерея запустили акцию, приуроченную к выставке «Передвижники» (проходит при поддержке банка) и открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве.

В ходе акции одна тысяча открыток будет отправлена в 500 художественных галерей и музеев из 52 стран мира и в 500 средств массовой информации, работающих в 107 странах, как символ значимости непрекращающегося культурного диалога с Россией в международном пространстве.

«Третьяковская галерея — главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. Мы гордимся самобытным гением русских художников, он вносит весомый вклад в формирование национальной культурной идентичности. ВТБ много лет поддерживает проекты по популяризации культуры внутри страны и за рубежом, и каждый раз мы вдохновляемся богатым наследием России. В предновогоднее время мы рассказываем о нашем проекте самым авторитетным коллегам по всему миру и приглашаем их в новую сокровищницу Третьяковской галереи», — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Памятная открытка создана иллюстратором Анной Васильевой, известной своими работами для детских книг и афиш театров, легким и непосредственным стилем рисунка. В 2021 году она вошла в шорт-лист международной премии World Illustration Awards.

Сюжет открытки показывает расположение нового здания Третьяковской галереи относительно всех остальных филиалов на карте Москвы — а точнее, района Якиманка, где сосредоточено большинство построек.

«В 2024 году мы представляем центральный выставочный проект года Государственной Третьяковской галереи — выставку "Передвижники". Товарищество передвижных художественных выставок за 50 лет существования охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало огромное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Продолжая традиции, заложенные мастерами-живописцами той эпохи, и вдохновившись их просветительскими идеями, мы расширяем нашу аудиторию и приглашаем посетить выставку в новом корпусе Государственной Третьяковской галереи жителей не только России, но и мира», — отметила куратор выставки «Передвижники» Татьяна Юденкова.

