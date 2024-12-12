Бывший губернатор Рязанской области отправлен в СИЗО

В Москве суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Любимов будет находиться в СИЗО два месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, экс-чиновник получил вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Ранее сотрудники силовых структур задержали министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова в рамках расследования уголовного дела.