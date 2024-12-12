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20:37, 12 декабря 2024Силовые структуры

Бывший губернатор Рязанской области отправлен в СИЗО

В Москве суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Любимов будет находиться в СИЗО два месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, экс-чиновник получил вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Ранее сотрудники силовых структур задержали министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова в рамках расследования уголовного дела.

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