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16:24, 12 декабря 2024Мир

Оппозиция пригрозила Макрону смещением нового премьера

Оппозиция потребовала от Макрона принять премьера не от своей партии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Левая и правая оппозиция потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона принять премьер-министра не от своей партии и отказаться от попыток найти себе лояльного главу правительства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Если премьер будет из лагеря макронистов, я выдвину вотум недоверия и призову всех однопартийцев это сделать», — рассказал телеканалу координатор «Непокорившейся Франции», имеющей большинство мест в парламенте, Мануэль Бомпар.

Также BFMTV приводит слова лидера «зеленых» Марин Тонделье. По ее словам, все кандидатуры Макрона являются «прошлым» и ему нужно выйти из зоны комфорта, чтобы отвечать интересам французов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня. Известно, что после этого визита в Польшу Макрон сразу вернулся в Париж, чтобы анонсировать новую кандидатуру на пост премьер-министра.

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