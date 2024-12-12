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16:10, 12 декабря 2024Россия

В Москве запустили новый цифровой сервис

Ракова: новый цифровой сервис повысит качество медисследований в Москве
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития

В Москве запустили новый проект для контроля за доставкой биоматериалов — одним из важнейших этапов выполнения анализов. Новое отечественное программное обеспечение (ПО) позволяет определять оптимальный маршрут доставки биоматериалов в лаборатории из пунктов взятия анализов. О запуске цифрового сервиса в Москве рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Контроль своевременности и соблюдения всех установленных условий при доставке биоматериала в лабораторию крайне важен для последующего выполнения исследований, — подчеркнула вице-мэр. — Сейчас мы запустили на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований новый цифровой сервис. Он позволит в онлайн-режиме управлять процессом доставки биоматериалов — определять оптимальные маршруты при транспортировке, число машин, наполнение специальных термосумок. Все это в конечном итоге поможет повысить качество и достоверность результатов исследований».

В централизованные клинико-диагностические лаборатории (ЦКДЛ) поступают биоматериалы со всей Москвы. На точность анализов может повлиять качество образцов, которое зависит от сроков доставки, температурного режима хранения биоматериала. Новое ПО позволяет отследить, когда, в каком учреждении и каком количестве был взят биоматериал, а также спрогнозировать маршрут доставки.

Кроме того, с помощью сервиса можно подобрать оптимальное число машин, которое нужно для перевозки, и необходимое количество термосумок. Доставка будет осуществлена с учетом стандартов и сроков хранения биоматериала.

Процессом транспортировки можно будет управлять в онлайн-режиме, что дает возможность быстро реагировать на непредвиденные ситуации: изменения на дороге или возникновение необходимости в экстренной доставке. Между участниками процесса налажена системная коммуникация.

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