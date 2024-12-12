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11:29, 12 декабря 2024Россия

Сразу четверо детей отравились угарным газом в российском регионе

В Дегтярске Свердловской области сразу четверо детей отравились угарным газом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Мишин / ТАСС

В городе Дегтярск Свердловской области сразу четверо детей отравились угарным газом. Об инциденте в регионе сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, все четверо выжили. Состояние троих пострадавших не вызывает опасений врачей, четвертый госпитализирован в отделение реанимации. Отмечается, что мать детей не пострадала.

По предварительной версии, отравление произошло из-за сломанного датчика отключения газовой колонки и забитый дымоход.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове два человека отравились угарным газом из-за голубя в вентиляции. Спасти пострадавших не удалось.

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