Сразу четверо детей отравились угарным газом в российском регионе

В Дегтярске Свердловской области сразу четверо детей отравились угарным газом

В городе Дегтярск Свердловской области сразу четверо детей отравились угарным газом. Об инциденте в регионе сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, все четверо выжили. Состояние троих пострадавших не вызывает опасений врачей, четвертый госпитализирован в отделение реанимации. Отмечается, что мать детей не пострадала.

По предварительной версии, отравление произошло из-за сломанного датчика отключения газовой колонки и забитый дымоход.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове два человека отравились угарным газом из-за голубя в вентиляции. Спасти пострадавших не удалось.