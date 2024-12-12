Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:48, 12 декабря 2024Культура

Стало известно о съемках фильма про заклятого врага Бэтмена

Майк Флэнаган снимет фильм о враге Бэтмена Глиноликом по собственному сценарию
Андрей Шеньшаков
Майк Флэнаган

Майк Флэнаган. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Режиссер известных фильмов ужасов, среди которых «Доктор сон» и «Игра Джеральда», Майк Флэнаган готовится снимать фильм о злодее из комиксов про Бэтмена по имени Глиноликий. Об этом стало известно Variety.

Известно, что картину спродюсирует режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли Мэтт Ривз. Это значит, что фильм будет относиться к его киновселенной о супергерое в костюме, куда также входит сериал «Пингвин», а не к обновленной вселенной DC Джеймса Ганна.

Сообщается, что съемки фильма о Глиноликом стартуют в начале 2025 года. Сейчас Флэнаган работает над сценарием, как и в случае с предыдущими своими фильмами.

Ранее критики восторженно встретили сериал про «Пингвина» с Колином Фарреллом в главной роли. Несколько эпизодов шоу даже попали в топ самых лучших серий в истории сериалов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле пообещали ответить на атаку ВСУ по Таганрогу. По каким целям на Украине может ударить Россия?

      Высмеявшая девочку-квадробера певица уличила Дженнифер Лопес в копировании ее стиля

      Врач раскрыл неожиданный способ избавиться от бессонницы

      «Это было неприятно». Шольца расстроил разговор с Путиным. Почему он захотел созвониться с ним снова?

      Разработан первый в мире генерирующий кровь мини-орган

      Рабочий погиб при обрушении породы в российской шахте

      Госдума одобрила увеличение штрафов за одно нарушение в полтора раза

      Байден помиловал рекордное количество человек за день

      Москвичи резко отвернулись от ипотеки

      Стало известно о сокращении доходов России от продажи нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше