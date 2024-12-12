В Раде заявили о готовности дать показания ФБР против команды Зеленского

Нардеп Дубинский готов дать показания ФБР против команды Зеленского

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о готовности дать показания против президента Украины Владимира Зеленского для Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

Он заявил о готовности дать показания по финансированию избирательной кампании Зеленского на территории США и лоббированию правящей партией «Слуга Народа» продолжения конфликта. Кроме того, Дубинский заявил о своем намерении рассказать ФБР о вмешательстве представителей офиса президента Украины в избирательную кампанию США.

«Уверен, это ускорит проведения расследования, запланированного будущим главой ФБР», — написал нардеп.

Ранее назначенный избранным президентом Дональдом Трампом будущий директор ФБР США Кэш Пател решил провести расследование против Владимира Зеленского. После вступления на этот пост он намерен выяснить, куда Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков.