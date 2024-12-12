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20:39, 12 декабря 2024Путешествия

В России изменят правила перевозки животных в поездах

ФПК: с 1 января в России изменят правила перевозки животных в поездах
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

С 1 января 2025 года в России изменятся правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Замгендиректора ФПК Станислав Зотин отметил, что оформление перевозочного документа на домашнего питомца при выкупе целого купе станет бесплатным. Более того, животное можно будет провозить в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

Между тем другие пассажиры, приобретая билеты на сайте РЖД, будут знать, что в их купе будет находиться домашний питомец.

Ранее стало известно, что из России снова запустят поезда в Китай и Северную Корею впервые после пандемии коронавируса.

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