В российском движении детей и молодежи подвели итоги года

В 2024 году в Движение Первых вступили пять миллионов человек

Движение Первых подвело итоги 2024 года. В частности, в организацию вступили почти пять миллионов человек. В движении рассказали о проводимых мероприятиях.

Например, Движение Первых оказывает грантовую поддержку проектам, направленным на воспитание, развитие и организацию досуга детей и молодежи. Участником конкурса может стать школа, колледж, вуз, библиотека, музей, дом творчества, молодежная, детская общественная организация и даже индивидуальный предприниматель.

В 2024 году на конкурс было подано 5876 заявок из 88 регионов России на общую сумму более 16,4 миллиарда рублей (почти втрое больше, чем в 2023 году, когда поступило 2306 заявок). Поддержку получили 424 проекта на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

В 2024 году программа детского отдыха и оздоровления Движения Первых охватила более 3 миллионов детей по всей стране. Подготовлено свыше 20 тысяч вожатых и специалистов для обеспечения качественной организации смен. По всей стране прошло более 460 региональных мероприятий для наставников: слетов, форумов, семинаров, круглых столов с общим охватом более 280 000 участников.

Политолог Александр Рудаков высоко оценил результаты работы Движения Первых и его участие в проекте «Родные-любимые», подчеркнув, что движение помогает развивать институт семьи.

«Движение Первых помогает развивать институт семьи. В частности, стоит отметить его участие в проекте "Родные-любимые"», — отметил Рудаков.

Патриотическим воспитанием занимаются 13 153 наставника команд всероссийского проекта «Хранители истории». Добровольчество развивают более 18 тысяч наставников всероссийского проекта «Благо твори». Свыше 8,6 тысячи наставников помогают получить ребятам навыки для жизни в рамках всероссийского проекта «Первая помощь».

Проектные команды в рамках акселератора «Высота» Движения Первых сопровождают более 200 наставников, в том числе представителей бизнеса, предпринимателей. В рамках всероссийского проекта «Вызов Первых» задействовано 14 112 наставников, команды всероссийского проекта «Пилоты Будущего» сопровождают 1969 опытных наставников. В сообществе Юннаты Первых ребята под руководством 12 тысяч наставников ведут регулярную исследовательскую и полевую деятельность в рамках Всероссийских юннатских экспедиций. В 2025 году запланирована апробация модели на всех уровнях деятельности Движения Первых.

За 2024 год патриотические проекты сообщества охватили около одного миллиона участников. Например, заявки на участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» подали более 800 тысяч ребят по всей России, а медийный охват контента достиг 150 миллионов просмотров.

Всероссийский проект «Школьная классика» ориентирован на формирование и поддержку духовно-нравственных ценностей и уважения к культурному наследию России через поддержку, стимулирование развития школьных и молодежных театров, вовлечение детей и молодежи в театральное искусство и литературное творчество. За время реализации к проекту присоединились более 130 тысяч школьников и студентов СПО.

Кроме того, Движение Первых заключило ряд важных партнерских соглашений для дальнейшего сотрудничества в рамках флагманских проектов и молодежных программ.

Более 48 тысяч первичных отделений движения ежедневно работают в 89 субъектах Российской Федерации не только в школах и учреждениях СПО, но и на базе вузов, организаций дополнительного образования, инфраструктуры молодежной политики, спорта, культуры и на предприятиях. Координационные советы Движения Первых при участии губернаторов в субъектах Российской Федерации преобразованы в «Штабы по воспитанию».

Важной частью работы Движения Первых назвали проведение мероприятий и вовлечение молодежи в проекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В них открыто 1386 первичных отделений.

В этом году движение возглавил Герой России Артур Орлов. Григорий Гуров, возглавлявший организацию со дня основания, стал руководителем Федерального агентства по делам молодежи.