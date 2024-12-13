Новый прокурор Москвы провел заседание по защите прав участников СВО и их семей

Новый прокурор Москвы начал работу с защиты прав бойцов СВО и их семей

Новый прокурор Москвы Максим Жук провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В заседании приняли участие уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, руководитель столичного УФНС Москвы Марина Третьякова, военный комиссар города Москвы Максим Локтев и представители других ведомств.

Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией бойцами СВО мер социальной поддержки в кредитно-банковской сфере и прав на бесплатное оказание нотариальных и юридических услуг. Участники отметили важность продолжения правозащитной работы и непрерывного надзорного сопровождения соблюдения прав и законных интересов участников СВО и их семей.

28 ноября президент России Владимир Путин назначил Жука на должность столичного прокурора. В своей речи Жук заявил, что особое внимание прокуроров привлекают вопросы соблюдения прав граждан, особенно социально уязвимых категорий.

Жук родился в 1976 году в Краснодаре. В органах прокуратуры он служит с 1997 года. В частности, более 20 лет Жук проработал в органах прокуратуры Краснодарского края.