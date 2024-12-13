69-я параллель
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17:27, 13 декабря 202469-я параллель

Россиянин записал доносящийся из открытой двери звук фильма ужасов

Житель Териберки Мурманской области снял метель со звуком как из фильма ужасов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Житель Териберки Мурманской области открыл дверь дома в метель и записал звук, похожий на эффекты из фильма ужасов. Кадры публикует Telegram-канал «Териберка Подслушано».

На кадрах, которые снял россиянин, видно занесенный снегом порог и обледеневшую дверь, из-за которой доносится громкий звук, похожий на вой. Авторы поста также в шутку предложили угадать, на что еще может быть похож этот звук.

«Угадайте, что за звук на видео? Китайские туристы увидели сияние и очень рады? Воют волки? Дует морской бриз? Снимается фильм ужасов? Ваши варианты пишите в комментарии», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что «черная пурга» парализовала Норильск. Из-за сильнейшего многодневного ветра в городе летали куски металла и бились стекла.

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