Россиянин записал доносящийся из открытой двери звук фильма ужасов

Житель Териберки Мурманской области снял метель со звуком как из фильма ужасов

Житель Териберки Мурманской области открыл дверь дома в метель и записал звук, похожий на эффекты из фильма ужасов. Кадры публикует Telegram-канал «Териберка Подслушано».

На кадрах, которые снял россиянин, видно занесенный снегом порог и обледеневшую дверь, из-за которой доносится громкий звук, похожий на вой. Авторы поста также в шутку предложили угадать, на что еще может быть похож этот звук.

«Угадайте, что за звук на видео? Китайские туристы увидели сияние и очень рады? Воют волки? Дует морской бриз? Снимается фильм ужасов? Ваши варианты пишите в комментарии», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что «черная пурга» парализовала Норильск. Из-за сильнейшего многодневного ветра в городе летали куски металла и бились стекла.