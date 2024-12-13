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21:03, 13 декабря 2024Забота о себе

Сексолог перечислил обязательные качества хорошего любовника

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TunedIn by Westend61 / Shutterstock / Fotodom

Хорошего любовника отличают несколько важных признаков, рассказал врач-сексолог и психотерапевт Артур Салахов. Обязательные качества он перечислил в беседе с UfaTime.ru.

Прежде всего, хороший любовник проявляет чувствительность и внимание к партнеру, умение считывать невербальные сигналы, интересоваться эмоциями и потребностями партнера, а также показывать заботу и уважение, убежден специалист.

Кроме того, добавил Салахов, хорошего любовника отличают эмпатия и готовность к коммуникации — он умеет открыто говорить о своих чувствах, старается понять партнера и создает комфортную атмосферу. Также такой человек уверен в себе и своем теле, однако терпим — он способен уделять время и внимание процессу, не торопиться и уважать темп партнера, отметил сексолог.

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По словам сексолога, хороший любовник также умеет не только удовлетворять физические потребности партнера, но и создавать глубокую эмоциональную связь. Он открыт к экспериментам, заботится о своих здоровье и внешности и обладает чувством юмора, подчеркнул Салахов.

Оно помогает разрядить обстановку, сделать моменты близости легче и приятнее, создавая доверие между людьми. Эти качества способствуют созданию гармоничных и удовлетворяющих отношений, где оба партнера чувствуют себя ценными

Артур Салаховсексолог

Ранее стала известна история женщины, которая застала мужа в постели со своей двоюродной сестрой. Секс-коуч Рич Юзвяк посоветовал ей простить измену, если она хочет сохранить отношения.

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