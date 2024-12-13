Украинский энергохолдинг рассказал о последствиях массированного ракетного удара

ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих ТЭС после ракетного удара России

В ходе массированного ракетного удара со стороны России были серьезно повреждены теплоэлектростанции (ТЭС) украинского энергохолдинга ДТЭК. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ДТЭК. По словам представителей компании, всего с начала конфликта ее электростанции обстреляли более 200 раз.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получило оборудование на объектах энергохолдинга. Как утверждается в сообщении компании, энергетики приступили к восстановлению последствий ударов сразу после окончания обстрелов.

Утром 13 декабря российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. Отмечается, что в ходе атаки использовались ракеты комплексов «Кинжал» и «Искандер».