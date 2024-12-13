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12:12, 13 декабря 2024Мир

В Германии бывшего посла Украины назвали поклонником фашистов

Депутат ФРГ Дагделен назвала экс-посла Украины Мельника поклонником фашистов
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Депутат бундестага партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен назвала бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника поклонником фашистов. С таким заявлением она выступила в социальной сети Х.

«Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек», — отметила Дагделен.

По словам депутата, большинство украинцев разделяет позицию ее партии по прекращению огня в зоне конфликта и началу мирных переговоров.

Ранее Дагделен осудила кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца за его обещание поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

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