В Раде рассказали о сигнале Зеленскому от ФБР

Дубинский: новый глава ФБР Пател послал сигнал Зеленскому о переговорах

Назначенный избранным президентом США кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател послал сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости переговоров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя решение будущего главы ведомства начать расследование против Зеленского.

По его словам, таким образом украинскому лидеру дали понять, что он должен сесть за стол переговоров, иначе «его размотает ФБР». Политик отметил, что призыв венгерского премьер-министра Виктора Орбана к рождественскому перемирию между Москвой и Киевом является неотъемлемой частью угрозы Патела.

«Этим предложением Зеленскому предлагали подать знак, что он услышал и согласен. Однако наш “Громыко” снова сказал нет», — возмутился Дубинский.

Ранее стало известно, что Пател намерен инициировать расследование, чтобы узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, выделенные ему в качестве помощи от Вашингтона. Он также планирует установить, не использовал ли Зеленский ложные угрозы безопасности странам Запада с целью получения дополнительной финансовой помощи от США.