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11:44, 13 декабря 2024Россия

В России прокомментировали сообщения об участии спецназа КНДР в бою под Курском

Депутат Колесник: северокорейский спецназ помогает России ради боевого опыта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Участие северокорейских бойцов в украинском конфликте на стороне России объясняется стремлением главы КНДР Ким Чен Ына обеспечить опыт участия армии в реальном противостоянии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Ким Чен Ын понимает, что армия, которая прошла боевые действия, становится в разы эффективнее. Такое было и в спецподразделениях Советского Союза в свое время — всегда понимали, что подразделения, которые прокрутились в боевых действиях, становятся непобедимыми, это штучные люди. Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — подчеркнул Колесник.

Он также добавил, что многие страны сегодня пытаются перенять боевой опыт, тактику российских войск. Кроме того, по словам депутата, у участия северокорейцев в конфликте есть и политическая составляющая.

«Конечно, они оказали нам большую помощь. И, раз российские военкоры высоко оценивают действия северокорейского спецназа, значит, он действительно успешно справился со всеми поставленными задачами», — заметил политик.

Он также подчеркнул, что военнослужащие КНДР участвуют в противостоянии на законных основаниях, в соответствии с договором о взаимопомощи.

Ранее военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что северокорейский спецназ участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. По его информации, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом.

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