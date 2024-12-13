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06:36, 13 декабря 2024Россия

В российском регионе уничтожили девять беспилотников ВСУ за ночь

Слюсарь: средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью в ночь на 13 декабря. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. В результате пострадавших и разрушений на земле нет.

Вечером 12 декабря Минобороны РФ сообщило, что над двумя российскими регионами уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. В ведомстве отметили, что шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью, еще четыре дрона — в Белгородской области.

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