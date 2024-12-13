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12:49, 13 декабря 2024Бывший СССР

ВС России поразили ремонтные мощности в Киевской области

Рогов: ВС России поразили ремонтные мощности в Борисполе и Переяславле
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска в ходе массированной атаки поразили в Борисполе и Переяславле Киевской области ремонтные мощности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«[В Борисполе] был запущен ремонт вертолетов. Туда все прилетело и хорошо взорвалось. В городе Переяславле был ремонт боевых бронированных машин, тяжелой военной техники ВСУ, там тоже были прилеты», — заявил Рогов.

Он добавил, что в Борисполе также было повреждено производство беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой. По его словам, в стране были введены три очереди отключений, а света может не быть до 12 часов.

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