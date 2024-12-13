ВС России ударили по теплоэлектростанции на западе Украины

ВС России ударили более десяти раз в направлении Бурштынской ТЭС

Вооруженные силы (ВС) России ударили более десяти раз в направлении Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС) в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр», — рассказал подпольщик.

Как сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале, в районе Бурштына прогремело более десятка взрывов. Сообщение о взрывах появилось в 9:36 13 декабря.

Ранее в Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Первая публикация о взрывах появилась в 08:53 по московскому времени.