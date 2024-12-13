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09:56, 13 декабря 2024Бывший СССР

ВС России ударили по теплоэлектростанции на западе Украины

ВС России ударили более десяти раз в направлении Бурштынской ТЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили более десяти раз в направлении Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС) в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр», — рассказал подпольщик.

Как сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале, в районе Бурштына прогремело более десятка взрывов. Сообщение о взрывах появилось в 9:36 13 декабря.

Ранее в Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Первая публикация о взрывах появилась в 08:53 по московскому времени.

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