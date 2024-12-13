Пресс-служба главы Херсонской области: ВСУ обстреляли автобус с пассажирами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщает пресс-служба главы региона.

«На трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка в результате обстрела поврежден автобус», — заявил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Василенко добавил, что один из пассажиров не пережил атаки, еще двое пострадали и доставлены в больницу.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо оценил ситуацию в столице региона. По его словам, на улицах города нет людей, а украинская пропаганда не отражает реальную картину происходящего в населенном пункте.