Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:43, 13 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

Пресс-служба главы Херсонской области: ВСУ обстреляли автобус с пассажирами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщает пресс-служба главы региона.

«На трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка в результате обстрела поврежден автобус», — заявил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Василенко добавил, что один из пассажиров не пережил атаки, еще двое пострадали и доставлены в больницу.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо оценил ситуацию в столице региона. По его словам, на улицах города нет людей, а украинская пропаганда не отражает реальную картину происходящего в населенном пункте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Верховный суд Башкирии отменил решение о смягчении меры пресечения бывшему мэру

      Макрона призвали уйти в отставку из-за политических взглядов нового премьера Франции

      Экс-супруги впервые встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника СВО

      Остановку продажи туров в Абхазию назвали «воспитательной работой»

      Врач раскрыла россиянам связь между цветом волос и отбеливанием зубов

      ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

      Главу Минздрава Владимирской области арестовали в рамках уголовного дела

      Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

      В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше