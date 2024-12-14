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02:49, 14 декабря 2024Россия

Двое детей погибли в пожаре в российском регионе

МЧС России: мальчик и девочка погибли в пожаре в Башкортостане
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: МЧС России / Telegram

В селе Аскарово в доме многодетной семьи произошел пожар на площади 45 квадратных метров, погибли двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в пожаре погибли девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители детей и трехлетний ребенок смогли спастись и были госпитализированы.

Пожар ликвидирован. В тушении участвовали 17 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее мощный пожар произошел в Новосибирске. Огонь охватил складские помещения, возгорание распространилось на площади 5000 квадратных метров, произошло частичное обрушение крыши.

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