Двое детей погибли в пожаре в российском регионе

МЧС России: мальчик и девочка погибли в пожаре в Башкортостане

В селе Аскарово в доме многодетной семьи произошел пожар на площади 45 квадратных метров, погибли двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в пожаре погибли девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Родители детей и трехлетний ребенок смогли спастись и были госпитализированы.

Пожар ликвидирован. В тушении участвовали 17 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее мощный пожар произошел в Новосибирске. Огонь охватил складские помещения, возгорание распространилось на площади 5000 квадратных метров, произошло частичное обрушение крыши.