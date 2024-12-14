Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

Алексей Блиновский обжаловал банкротство своей жены Елены

Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской , подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о ее банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не отмечается. Однако с момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника.

В частности, от ФНС России — около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — около 270 миллионов рублей. По данным агентства, требования пока не рассмотрены.

Блогер проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По данным следствия, она при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.