В Британии поставят балет «Щелкунчик» для феминисток

Telegraph: в Британии поставят версию балета «Щелкунчик» для феминисток

Английский национальный балет поставит новую версию балета «Щелкунчик», ориентированную на феминисток. Об этом сообщило издание Telegraph.

Отмечается, что в новой версии главная героиня Клара проявит свою силу и независимость, а также победит злодеев без помощи Щелкунчика, в чем ей помогут суфражистки (участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав — прим. «Ленты.ру»). Согласно задумке авторов, обновленный балет станет отражением «зарождающиеся надежды, в особенности для женщин».

Ранее в Барселоне открылся первый в мире музей, посвященный «запретному искусству» — Museu de l'Art Prohibit. В нем будут представлены экспонаты, которое в разное время подвергались цензуре. Одна из скульптур изображает боливарианскую феминистку-крестьянку, занимающуюся интимом с действующим королем.