В России захотели запретить скидки на алкоголь

Правительство РФ поручило подготовить предложения о запрете скидок на алкоголь

Правительство России рассматривает возможность запрета скидок на алкогольные напитки в розничной торговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Профильным ведомствам уже было поручено провести анализ применения скидок на алкоголь. «Подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок людям, покупающим спиртное для личных нужд», — говорится в документе.

Поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля следующего года. Исполнителями назначены — Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, а также Минфин и Минсельхоз.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий, направленных на сокращение потребления алкоголя жителями страны. Как уточнили в Минздраве, цель концепции до 2030 года — снизить связанную с употреблением алкоголя смертность, заболеваемость и инвалидность.