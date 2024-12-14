Зеленский обсудит с европейскими политиками введение войск ЕС на Украину

Politico: Зеленский обсудит с главами трех стран форматы завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с рядом европейских представителей для обсуждения возможных форматов завершения войны и потенциального создания европейской миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече в следующую среду, 18 декабря, будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Отмечается, что лидеры планируют рассмотреть варианты завершения конфликта Москвы и Киева, а также возможность введения европейских войск на Украину в рамках миротворческой миссии.

Изданию не удалось получить комментарии от представителей фон дер Ляйен, Макрона, Кошты и Рютте.

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