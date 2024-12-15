Момент взрыва автомобиля бывшего начальника колонии в ДНР попал на видео

Момент взрыва авто бывшего начальника Еленовской колонии в ДНР попал на видео

Момент взрыва автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии в Донецкой народной республике (ДНР) Сергея Евсюкова попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как сначала некий мужчина подкладывает взрывчатку под дно машины. Затем запечатлены кадры, как Евсюков вместе с супругой садятся в салон и раздается взрыв. Иномарку охватывает пламя.

По данным Baza, взрывчатка была заложена со стороны водительского сиденья внедорожника. Позже преступники дистанционно активировали самодельное взрывное устройство, когда Евсюков подошел к джипу.

Мужчину, причастного к организации преступления, уже удалось задержать.

9 декабря взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел в центре Донецка.

Тогда в результате инцидента один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Жертвой подрыва оказался бывший начальник Еленовской колонии Евсюков. Вторая пострадавшая — его супруга, сотрудница МВД. Женщина потеряла ногу, ее поместили в реанимацию.