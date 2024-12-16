Алтайский курорт Сбера встретит сотни тысяч туристов

«Манжерок» подготовил для детей и взрослых насыщенную спортивную программу

Алтайский курорт Сбера «Манжерок» встретит новый сезон насыщенной спортивной и развлекательной программой для детей и взрослых, сообщили в пресс-службе банка.

Курорт в зимнем сезоне 2024/2025 посетят сотни тысяч туристов — как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха. Для гостей будут работать более 40 трасс, общая протяженность которых выросла с 30 до 50 километров. На курорте также увеличилось количество подъемников. Для вечернего катания посетители смогут пользоваться 11 специальными трассами.

«Манжерок» в этом сезоне сможет принять одновременно спортивные соревнования и любителей свободного катания. Спортивный календарь на курорте будет насыщенным: запланировано свыше 50 соревнований, в том числе чемпионат России по горнолыжному спорту и чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по горнолыжному спорту.

Фото: Сбер

«Мы стремимся сделать курорт "Манжерок" одним из лучших в России и в мире. Предстоящий горнолыжный сезон тому подтверждение. Мы активно развиваем горную инфраструктуру, объединяя спорт и различные виды досуга как для детей, так и для взрослых. Этой зимой гостей курорта Сбера ожидает не только спортивная программа: откроются первые аттракционы нашего уникального алтайского парка развлечений (родельбан и всесезонный тюбинг), можно будет посетить мультимедиакаток с уникальными световыми инсталляциями и многое другое. Приглашаю всех в это увлекательное и незабываемое зимнее приключение», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

На курорте будут работать пять пунктов проката, где представлено более трех тысяч комплектов спортивного снаряжения. Также в «Манжероке» запустят мультимедиакаток с уникальными динамическими световыми инсталляциями. Кроме того, гости смогут посетить ресторан «Панорама 1020» на горе Малая Синюха, где будут представлены блюда из сезонных продуктов в авторском исполнении.

Летом 2024 года курорт Сбера «Манжерок» стал площадкой международного фестиваля «Большой Алтай». На обширной фестивальной программе были представлены образцы искусства и культуры стран Монголии, Китая, Киргизии, Восточного Казахстана, Республики Алтай, Тувы, Хакасии, Бурятии и Алтайского края.