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18:26, 16 декабря 2024Россия

В Москве стали проводить больше высокотехнологичных операций

Ракова: в Москве ежегодно проводят более 100 тысяч высокотехнологичных операций
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве стали проводить больше высокотехнологичных операций. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Москва 24», это стало возможно благодаря столичным спецпроектам.

«В Москве мы оказываем высокотехнологичную помощь людям, которые страдают серьезными заболеваниями. Вовремя оказанная, она позволяет снизить инвалидизацию, смертность и повысить качество жизни этих людей», — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, ежегодно в Москве проводится более 100 тысяч подобных операций. «А благодаря спецпроектам за два года мы увеличили количество вмешательств на 40 тысяч. Причем во всех основных направлениях медицины. Это кардиология, неврология, гинекология, травматология, ортопедия, офтальмология», — уточнила Ракова.

Среди прочего, в Москве провели 52 тысячи операций по удалению катаракты, что почти на 10 тысяч превышает показатели прошлого года, отметила Ракова. Кроме того, в 2024 году в Москве сделали в два раза больше операций по эндопротезированию тазобедренных суставов — это на три тысячи больше, чем было год назад. Поскольку с этой проблемой сталкиваются в основном пожилые люди, после операции растет средняя продолжительность жизни и снижается инвалидность.

Ракова добавила, что в Москве активно применяют роботизированную хирургию, что позволяет максимально точно проводить сложные операции. В 2024 году для ведущих онкологических клиник Москвы приобрели новые робот-ассистированные системы, а в ГКБ №31 имени Г.М. Савельевой и ГУБ №13 начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью робота-ортопеда.

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