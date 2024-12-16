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16:12, 16 декабря 2024Россия

В Москве откроют 12 корпусов многопрофильных больниц после реконструкции

Ракова сообщила о завершении программы капремонта поликлиник в 2025 году
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В 2025 году в Москве завершат капитальный ремонт поликлиник и откроют пятый флагманский центр при больнице имени В.М. Буянова, онкологическую больницу, а также 12 корпусов различных многопрофильных стационаров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Москва 24».

«В этом году мы завершаем реализацию проекта нового стандарта ургентной помощи, когда люди приезжают в больницу по скорой, когда счет идет на часы, — отметила вице-мэр. — Уже буквально на этой неделе флагманский центр первой Градской больницы начнет принимать первых пациентов. В начале года у нас запустится новый флагманский центр в больнице Буянова. Сейчас уже работают четыре флагманских центра».

Ракова отметила, что приемные отделения московских больниц отремонтированы и оснащены по одному стандарту. «Но самое главное, во всех них отработан единый алгоритм помощи всем пациентам. Поэтому куда бы ни привезла вас московская скорая, в какую больницу, помощь будет оказана везде на очень высоком уровне по единому стандарту», — заявила заммэра.

Также, по словам Раковой, в 2025 году власти Москвы надеются завершить строительство новой онкологической больницы, на территории которой будет и круглосуточный стационар, и амбулаторный центр.

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