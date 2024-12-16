Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 16 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали возможные причины уменьшения пенсии

Юрист Русяев: размер пенсии могут уменьшить долги, штрафы и неоплаченные налоги
Дмитрий Воронин

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Неоплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут привести к уменьшению размера пенсий россиян. Эти и другие причины возможного сокращения выплат назвал News.ru юрист Илья Русяев.

По его словам, размер таких удержаний может колебаться в пределах 20-70 процентов в зависимости от характера долга.

Также значительно снижают размер пенсии невысокая зарплата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж, объяснил эксперт. Влиять на ее сокращение может и переезд из регионов с особыми льготами, например с Крайнего Севера, следует из комментария.

Еще одной распространенной причиной уменьшения пенсии ранее назвали обнаружение ошибки при ее исчислении. Причиной может стать ввод неправильных данных, связанных, например, с продолжительностью стажа, отмечал заслуженный юрист России Иван Соловьев, уточняя, что в случаях переплаты ее возврата не потребуется, поскольку вины самого пенсионера в таких случаях нет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В Кремле высказались о якобы гибели северокорейских военных под Курском

      В Кремле высказались о ситуации с военными базами России в Сирии

      Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

      В Венгрии раскритиковали ЕС за нежелание поддержать рождественское перемирие на Украине

      Российские военные уничтожили «вундерваффе» ВСУ

      В США раскрыли решение Трампа по американским гарантиям безопасности для Украины

      При крушении танкеров в Керченском проливе утекло топливо

      В Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии Минобороны

      Возлюбленная Джонни Деппа из России высказалась о его желании открыть магазин в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше