Россиянам назвали возможные причины уменьшения пенсии

Юрист Русяев: размер пенсии могут уменьшить долги, штрафы и неоплаченные налоги

Неоплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут привести к уменьшению размера пенсий россиян. Эти и другие причины возможного сокращения выплат назвал News.ru юрист Илья Русяев.

По его словам, размер таких удержаний может колебаться в пределах 20-70 процентов в зависимости от характера долга.

Также значительно снижают размер пенсии невысокая зарплата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж, объяснил эксперт. Влиять на ее сокращение может и переезд из регионов с особыми льготами, например с Крайнего Севера, следует из комментария.

Еще одной распространенной причиной уменьшения пенсии ранее назвали обнаружение ошибки при ее исчислении. Причиной может стать ввод неправильных данных, связанных, например, с продолжительностью стажа, отмечал заслуженный юрист России Иван Соловьев, уточняя, что в случаях переплаты ее возврата не потребуется, поскольку вины самого пенсионера в таких случаях нет.