Российский подросток с младшими приятелями признаны виновными в диверсии

УФСБ: подросток из Смоленска получил 6 лет колонии за поджоги шкафов на ж/д

Смоленский областной суд приговорил 16-летнего жителя Краснинского района Смоленской области к шести годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подросток и двое его младших подельников признаны виновными в диверсии, однако наказание получил лишь старший из них. Его сообщники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности и были поставлены на профилактический учет в органах правопорядка.

По данным ФСБ, школьники в апреле подожгли релейные шкафы на 465-м километре Московской железной дороги. После задержания они признались, что совершили диверсию за денежное вознаграждение, а задание получили в мессенджере.

11 декабря сообщалось, что в Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев.